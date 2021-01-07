【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは７日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。道検査分３９人、札幌市９９人など道内全体で計１６１人に上った。

道によると、振興局別では胆振の１１人が最多で、後志８人、空知、十勝の各７人、石狩３人、上川、釧路、根室各１人となっている。渡島、桧山管内での感染は確認されなかった。

札幌市は９９人で、２人の死亡を発表した。

このほか、小樽市で１５人、函館市で７人、旭川市で１人の感染が確認された。