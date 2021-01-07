【速報】道内で１６１人感染 函館除く道南はゼロ
道によると、振興局別では胆振の１１人が最多で、後志８人、空知、十勝の各７人、石狩３人、上川、釧路、根室各１人となっている。渡島、桧山管内での感染は確認されなかった。
札幌市は９９人で、２人の死亡を発表した。
このほか、小樽市で１５人、函館市で７人、旭川市で１人の感染が確認された。
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感染...
低気圧接近の影響で、ＪＲ北海道と日本航空（ＪＡＬ）は７日、相次いで追...
【七飯】七飯町の蓴菜（じゅんさい）沼で６日、氷上ワカサギ釣りが始まっ...
松の内最後の日に当たる７日は「春の七草」。正月のごちそうで疲れた胃腸...
函館地方気象台によると、急速に発達する低気圧が日本海から北海道の太平...
【北斗】６日午前７時２０分ごろ、道南いさりび鉄道の七重浜駅構内で列車...
ＡＮＡ（全日空）とＡＩＲＤＯ（エアドゥ）は、７日の荒天予報を受け、同...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感染...
函館市美原４のクレープ店「絹焼包み月の雨」に、道内初をうたうクレープ...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは７日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感染...
低気圧接近の影響で、ＪＲ北海道と日本航空（ＪＡＬ）は７日、相次いで追...
２００１年まで函館大沼プリンスホテル（七飯町西大沼温泉）の副支配人を...
〇…函館の歴史的風土を守る会（佐々木馨会長）は「第１８回ふるさと写真...
【七飯】七飯町の蓴菜（じゅんさい）沼で６日、氷上ワカサギ釣りが始まっ...
松の内最後の日に当たる７日は「春の七草」。正月のごちそうで疲れた胃腸...
スマートフォン（スマホ）のＧＰＳ機能を活用し、函館も舞台になったアニ...
道は、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向け、道内６構成...
５年間にわたってスペイン留学した澤田将選手（１７）＝北斗市出身＝がサ...