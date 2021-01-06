【北斗】６日午前７時２０分ごろ、道南いさりび鉄道の七重浜駅構内で列車...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感染...
函館市美原４のクレープ店「絹焼包み月の雨」に、道内初をうたうクレープ...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染...
函館出身で高知県在住の歌手、う～みさんが、歌手活動２０周年記念ＣＤア...
函館市は５日、市総合福祉センターに勤務する市社会福祉協議会の職員１人...
【札幌、小樽】道は５日、道検査分で新たに２２人が新型コロナウイルス感...
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札幌管区気象台は４日、２０２０年の道内の天候状況をまとめた。全国的に...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長）で６日、今年度の入学試験が行わ...
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ＡＮＡ（全日空）とＡＩＲＤＯ（エアドゥ）は、７日の荒天予報を受け、同...
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コミュニケーションと情報発信を重視 新たな「宿」のスタイルの提案に取り...
函館市内の６団体が加盟する市各種団体連絡協議会（永澤和枝会長）は、１...
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函館市本通２のアップルムーン絵画工房（三浦卓也代表）の作品展が、函館...