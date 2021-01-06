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【速報】道内で１１５人感染　函館除く道南はゼロ　札幌７２人

　【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。道検査分は２３人で、渡島、桧山管内の感染確認はなかった。札幌市７２人、小樽市１５人などを含め道内全体で１１５人が確認された。
　道によると、振興局別では、胆振が１０人で最も多く、次いで石狩５人、後志４人、十勝２人、空知とオホーツクが各１人。
　このほか、札幌市で７２人、小樽市で１５人、函館市で４人、旭川市で１人が確認された。
　また、道が１人、札幌市が４人の死亡を発表した。
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