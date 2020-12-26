【札幌、小樽】道は２６日、道内で４人の新型コロナウイルス感染者が亡くなり、新たに３７人が感染したと発表した。また、小樽市は同日、２人の感染を発表した。

道検査分の感染者は十勝管内１８人、石狩管内９人、胆振管内７人、空知管内３人。８０～９０代の女性３人と年代非公表の女性１人が亡くなった。