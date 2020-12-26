函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 年末年始
    サポート休止のお知らせ
  • 特集
    新型コロナ回顧
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

【速報】道内で４人死亡、新たな感染は３７人、小樽市は２人

　【札幌、小樽】道は２６日、道内で４人の新型コロナウイルス感染者が亡くなり、新たに３７人が感染したと発表した。また、小樽市は同日、２人の感染を発表した。
　道検査分の感染者は十勝管内１８人、石狩管内９人、胆振管内７人、空知管内３人。８０～９０代の女性３人と年代非公表の女性１人が亡くなった。
    Twitter
    Facebook
    LINELINE
    Mail

      社会

      【速報】函館市で新たに６人感染

      [ 社会 ]

      　市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感...

      【速報】函館市で新たに６人感染

      願い込め大すす払い　函館八幡宮

      [ 社会 ]

      　函館市谷地頭町の函館八幡宮（川見順春宮司）で２５日、年末恒例の大すす...

      願い込め大すす払い　函館八幡宮

      ＪＡＬ、奥尻、丘珠便を欠航

      [ 社会 ]

      　日本航空（ＪＡＬ）は２５日、函館空港の積雪のため函館―奥尻間の１往復...

      ＪＡＬ、奥尻、丘珠便を欠航

      北斗で１人、渡島で２人感染

      [ 社会 ]

      　道は２５日、北斗市の３０代男性と、渡島管内在住の年代非公表女性、年代...

      北斗で１人、渡島で２人感染
      社会 記事一覧へ

      最新記事

      【速報】函館市で新たに６人感染

      [ 社会 ]

      　市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感...

      【速報】函館市で新たに６人感染
      最新記事一覧へ
      函館新聞電子版とは
      函館新聞 電子版 お申込み
      ご購読申し込み月は無料

      電子版 試読申し込み（１週間 無料）

      休刊日のお知らせ

      函館新聞宅配購読お申込み

      お試し（１週間）もございます。

      フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

      最新ニュース

      函館商業、生徒企画のクリスマスイベント盛況

      函館商業、生徒企画のクリスマスイベント盛況

      【速報】札幌で９６人、スポーツ教室で４１人確認／旭川は２０人

      【速報】札幌で９６人、スポーツ教室で４１人確認／旭川は２０人

      【速報】道内で４人死亡、新たな感染は３７人、小樽市は２人

      【速報】道内で４人死亡、新たな感染は３７人、小樽市は２人

      【速報】函館市で新たに６人感染

      【速報】函館市で新たに６人感染

      自称鹿部の男を酒気帯び運転で現行犯逮捕

      自称鹿部の男を酒気帯び運転で現行犯逮捕

      ホーム幅拡張、利便性が向上　市電「湯の川温泉電停」供用開始

      ホーム幅拡張、利便性が向上　市電「湯の川温泉電停」供用開始

      市教委、６０代男性職員を停職３カ月の処分

      市教委、６０代男性職員を停職３カ月の処分

      思い出に残る冬休みに　函館市内の小中学校で２学期終業式

      思い出に残る冬休みに　函館市内の小中学校で２学期終業式

      「政権与党の議席を」　自民・前田氏が来社

      「政権与党の議席を」　自民・前田氏が来社

      願い込め大すす払い　函館八幡宮

      願い込め大すす払い　函館八幡宮

      ニュースカレンダー

      アクセスランキング

      アクセスランキング一覧

      道南市町村ニュース

      長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
      地域ニュース一覧

      紙面ビューア

      函館新聞紙面

      12月26日の紙面

      デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

      公式 Facebook
      公式 Twitter

      12月26日のイベント情報

      2020年12月のイベント
      ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

      関連サイト

      ハコラク