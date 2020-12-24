【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２４日、新たな新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。道検査分で４０人、札幌市で６７人、旭川市で１０人、小樽市で１人となり、函館市の５人を含めて道内全体では１２３人に上った。函館市を除く、渡島、桧山管内での感染は確認されなかった。

道検査分では、十勝管内が２３人と最多で、石狩１１人、胆振５人、空知１人。

また、道が９０代女性２人、札幌市が６０代男性と９０代女性の死亡を発表した。