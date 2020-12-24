【速報】道内で１２３人感染 札幌６７人、十勝２３人
道検査分では、十勝管内が２３人と最多で、石狩１１人、胆振５人、空知１人。
また、道が９０代女性２人、札幌市が６０代男性と９０代女性の死亡を発表した。
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