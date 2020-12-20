道南９日ぶりに感染確認なし 道内は１３５人
一方、道検査分では７４人、札幌市で５７人、旭川市で４人の計１３５人の新規感染が明らかとなった。道検査分では、十勝が過去最多３３人となったほか、胆振２８人、石狩６人、空知４人、上川、釧路、札幌市が各１人。また、札幌市が３人、旭川市が２人の死亡を発表した。
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