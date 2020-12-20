函館市と道によると、同市と渡島、桧山管内で２０日、新たな新型コロナウイルス感染者は確認されなかった。道南で感染者がゼロだったのは、１２日以来９日ぶり。

一方、道検査分では７４人、札幌市で５７人、旭川市で４人の計１３５人の新規感染が明らかとなった。道検査分では、十勝が過去最多３３人となったほか、胆振２８人、石狩６人、空知４人、上川、釧路、札幌市が各１人。また、札幌市が３人、旭川市が２人の死亡を発表した。