【札幌、旭川】道、札幌市、旭川市は２０日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。道検査分で７４人、札幌市で５７人、旭川市で４人の計１３５人の新規感染が明らかとなった。

道によると、道検査分の新規感染では、十勝が過去最多３３人。このほか、胆振２８人、石狩６人、空知４人、上川、釧路、札幌市が各１人。

また、札幌市が３人、旭川市が２人の死亡を発表した。