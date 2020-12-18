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ハートランドフェリーは１７日、低気圧の影響のため江差―奥尻間の１往復...
道と札幌市、旭川市、小樽市は１７日、新たな新型コロナウイルス感染確認...
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来年１月１１日に予定されていた「第７３回函館市成人祭」の中止を受け、...
函館の有志でつくる「学生食糧支援プロジェクト実行委」は１３日、新型コ...
道警などは１５、１６の両日、函館市内で高齢者らに向けた特殊詐欺被害防...
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新型コロナウイルス感染拡大の影響で乗客数の大幅減少が続いていた函館市...
「花園で闘う」のチーム目標に向かうラ・サールラグビー部。３年ぶり３回...
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札幌管区気象台は１７日、道内の向こう１カ月（１９日～１月１８日）の天...
〇…ＮＨＫでは来年３月放送の特別番組「Ｆｏｏｒｉｎと踊...
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函館税関がこのほどまとめた１０月の道内の外国貿易概況によると、輸出額...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
【北斗】農家がサンタクロース―。北斗市追分の農業白石敏明さん（２９）...
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