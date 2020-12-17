道と札幌市、旭川市、小樽市は１７日、新たな新型コロナウイルス感染確認者数を発表した。札幌市は６８人、道検査分は６１人、旭川市は５人、小樽市は１人で、渡島・桧山管内の感染者は確認されなかった。道内の感染確認者は函館市の４人を含め、計１３９人となった。

道検査分の内訳は胆振管内３５人、石狩管内１０人、十勝管内８人、空知管内３人、後志管内２人、上川、宗谷、オホーツク管内各１人。