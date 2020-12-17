【速報】渡島、桧山は感染確認なし 胆振管内で３５人
道検査分の内訳は胆振管内３５人、石狩管内１０人、十勝管内８人、空知管内３人、後志管内２人、上川、宗谷、オホーツク管内各１人。
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道と札幌市、旭川市、小樽市は１７日、新たな新型コロナウイルス感染確認...
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【鹿部】北海道日本ハムファイターズからドラフト１位指名を受けた、鹿部...
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