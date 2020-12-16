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道警などは１５、１６の両日、函館市内で高齢者らに向けた特殊詐欺被害防...
日本航空（ＪＡＬ）は１６日、奥尻空港の荒天のため函館―奥尻間の１往復...
ハートランドフェリーは１６日、低気圧の接近で江差―奥尻間の１往復２便...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１６日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１６日、新たに２人が新型コロナウイルスに感染したと発...
気象庁によると、１６日午前１０時２８分ごろ、釧路沖を震源とする地震が...
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（組織委）は１５日...
道教育大函館校の学生でつくる「函館サンタラン」実行委員会（山出紗也加...
１４日以降、道内各地が強い雪に見舞われていることを受け、道警は視界や...
北海道付近が冬型の気圧配置となった影響で、１５日の渡島・桧山地方は冷...
函館の有志でつくる「学生食糧支援プロジェクト実行委」は１３日、新型コ...
道警などは１５、１６の両日、函館市内で高齢者らに向けた特殊詐欺被害防...
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道は１６日、道民を対象に旅行代金を最大１万円補助して割り引く「どうみ...
【江差、厚沢部】農業事業者の収入減少を補塡（ほてん）する「収入保険」...
【上ノ国】町体育協会（三浦安則会長）の「お笑い健康体操」がこのほど、...
▽古部沖マス情報（１２日） 客が“ダメモト”...
道南釣り情報／矢田釣具店...
本格的な寒さとなった道南地方。釣りの方は「そろそろ本格化？」と思われ...