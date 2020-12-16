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東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（組織委）は１５日...
道教育大函館校の学生でつくる「函館サンタラン」実行委員会（山出紗也加...
１４日以降、道内各地が強い雪に見舞われていることを受け、道警は視界や...
北海道付近が冬型の気圧配置となった影響で、１５日の渡島・桧山地方は冷...
【森】１５日午後２時１５分ごろ、森町のＪＲ函館線石谷―本石倉間の上り...
ハートランドフェリーは１５日、海上荒天のため江差発奥尻行きの１往復２...
日本航空（ＪＡＬ）は１５日、函館空港の積雪のため函館―羽田間の２往復...
函館市病院局は１５日、市立函館病院（函病）で新たに医療従事者２人が新...
【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は１５日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は１５日、函館市内で６人が新型コロナウイルスに感染した...
気象庁によると、１６日午前１０時２８分ごろ、釧路沖を震源とする地震が...
【福島】福島商業高校（天野慎也校長）の商業クラブ９人は８日、老舗製麺...
【北斗】上磯郡漁協とＪＡ新はこだてなどは１９日午前１１時から、市内飯...
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（組織委）は１５日...
【知内】来年３月に阪神甲子園球場で開かれる第９３回選抜高校野球大会の...
アーチェリーの記録会（函館アーチェリー協会主催）が１３日、函館市上湯...
スウェーデンのアンティーク品を集めた「手作りのスウェーデンアンティー...
函館の学生が普段の研究成果を披露する合同研究発表会「函館アカデミック...
道教育大函館校の学生でつくる「函館サンタラン」実行委員会（山出紗也加...
政府は１４日、国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏトラベル」を２８日から...