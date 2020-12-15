この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市教委は１４日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した「第...
市立函館病院は１４日、同院に勤務する救急部門の医療従事者１人（性別、...
北海道付近で冬型の気圧配置が強まり真冬並みの寒気が入った影響で、１４...
日本航空（ＪＡＬ）は１４日、悪天候のため函館―丘珠間の１往復２便、函...
ハートランドフェリーは１４日、低気圧の接近で江差発奥尻行きの１便を欠...
【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は１４日、新たな新型コロナウイルス感...
【江差】「イガーイガ」と、同町のスルメイカ漁に合わせ自転車で町内をめ...
ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は１３日、函館市総合福...
【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は１３日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は１３日、市内居住の４０～７０代の男女３人が新型コロナ...
函館市教委は１４日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した「第...
国土交通省は１２日、経営難が続くＪＲ北海道への財政支援を継続する意向...
大野農業高校（野村博之校長）の生徒が育てた花を展示するイベントが１４...
函館市は、食べられるのに処分されてしまう「食品ロス」問題について、市...
今年はひと味変えてみませんか―。新型コロナウイルス禍で迎えるクリスマ...
Ｑ 以前住宅ローンの融資を受けた際に、私が所有している不動産に抵当権...
船橋利実財務大臣政務官（衆院議員、比例道ブロック選出）が１４日、函館...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１４日、１２月の道南金融経済概況を発...
センチュリーマリーナ函館（函館市大手町、浅野清貴総支配人）は１５日か...
バスケットボールの第４７回函館地区高校新人大会（函館地区バスケットボ...