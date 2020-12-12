気象庁によると、１２日午後４時１９分ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県階上町で震度５弱のほか、函館市泊町で震度３など道南でも揺れを観測した。震源の深さは約５０キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は５・５と推定される。このほかの震度は次の通り。

▽震度２＝函館市大森町、同市新浜町、同市日ノ浜町、知内町、木古内町▽震度１＝函館市美原、同市川汲町、北斗市、福島町、七飯町、鹿部町、森町、厚沢部町