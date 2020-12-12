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道などは１１日、道内で新たに１７７人が新型コロナウイルス感染が判明し...
１１日の道南は朝に冷え込み、気象庁の速報値によると最低気温は厚沢部町...
道は１１日、道検査分で新たに５２人が新型コロナウイルスに感染し、７０...
市立函館保健所は１１日、函館市内居住の３０～９０代の男女６人が新型コ...
【福島】町日向の鳴海健児さん（８１）の、町特産のコンブを使ったしめ飾...
【七飯】大沼公園広場横にある釣り堀「太公園」（大沼漁協管理運営）は１...
国土交通省は運輸機関の輸送需要が高まる年末年始に合わせ、１０日から全...
市立函館保健所は１０日、道警函館方面本部に勤務する３０代男性巡査長と...
【森】２０００年９月に当時のさわら幼稚園、さわら小学校、砂原中学校の...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市、旭川市、小樽市は１０日、新たな新型コ...
日本高野連は１１日、来年３月に甲子園球場で開かれる第９３回選抜高校野...
生命保険協会（東京）が行う「子育てと仕事の両立支援に対する助成活動」...
【北斗】市は今月１７日と２２日、市役所本庁舎で、開庁時間帯に来庁でき...
道と第一生命北海道営業局（札幌）は１１日、道の魅力を五七五の句で表現...
第４回定例函館市議会は１１日の本会議で、不妊治療への保険適用の拡大を...
小山直子氏（民主・市民ネット） 学校での働き方改革に関し、１年単位の...
〇…函館市縄文文化交流センター（臼尻町５５１、黒川宣之...
函館商業高校の流通ビジネス科３年生５人が１１日、「課題研究」の授業の...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長、生徒３１４人）は１０日、日本航...
市立函館保健所は１１日、市内居住の３０～９０代の男女６人が新たに新型...