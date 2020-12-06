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ＪＡＬ（日本航空）は６日、使用機材の整備のため、函館発丘珠行きの１便...
新型コロナ禍の中で迎える今年のクリスマスは、自宅で過ごす家庭が多いと...
道などは５日、道内全体で新たに計１８３人の新型コロナウイルス感染を確...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市、旭川市は５日、道検査分で４２人、札幌...
道は４日、桧山管内で１７人、渡島管内で１人が新たに新型コロナウイルス...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、道南の各市町では来年１月に予定さ...
コープさっぽろ函館地区本部（川上啓本部長）は４日、道が運用している新...
新型コロナウイルス感染拡大防止策として、函館市消防本部は今年度内に、...
函館市消防本部（小西裕二消防長）は例年火災が増える１２月を「歳末火災...
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【森】森町少年少女読書感想文コンクール（町教育水準向上対策協議会主催...
【北斗】第４回市議会定例会が８日に開会する。会期は１１日までの４日間...
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バドミントンの第３７回道南中学生新人大会団体戦（函館地区バドミントン...
アーチェリーの月例会（函館アーチェリー協会主催）が１１月２９日、函館...
【大阪】２７日に東大阪市花園ラグビー場で開幕する第１００回全国高校ラ...
第２６回函館港イルミナシオン映画祭（実行委主催）が５日、函館市公民館...