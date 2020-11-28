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【札幌】道は２８日、新たに４８人が新型コロナウイルスに感染、２人が死...
市立函館保健所は２８日、市消防本部に勤務する２０代男性職員を含む市内...
函館市湯川町１の足湯「湯巡り舞台」（市電「湯の川温泉電停」近く）から...
函館中央署は２４、２６の両日、高齢者の特殊詐欺被害を防いだとして、函...
はこだてクリスマスファンタジー実行委は１２月１日から、市内の飲食店事...
１２月１日に開幕する「２０２０はこだてクリスマスファンタジー」（実行...
函館八幡宮（川見順春宮司）で２６、２７の両日、正月用の縁起物づくりが...
【旭川】旭川市は２７日、新型コロナウイルスに感染していた１人が死亡し...
地球温暖化防止を考える「はこだてエコライフ展２０２０」（函館市、市地...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【内科・小児科】恩村内科...
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函館市花園町のカドック（加藤省吾社長）は２６日、ウイルス除菌に効果が...
函館演劇鑑賞会は１２月４日午後６時半から、第３０７回例会として、テア...
１１月に入り、道南では新型コロナウイルス感染者がほぼ連日確認され、患...