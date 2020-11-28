【札幌】札幌市は２８日、新たに１５６人が新型コロナウイルスに感染、２人が死亡したと発表した。

同市内の医療機関では入院患者２人と職員５人の感染が確認され、同市９７例目のクラスター（感染者集団）と認定。また市立小学校と中学校の２校でそれぞれ、児童、生徒の感染があり、学級閉鎖などの措置を取った。

亡くなったのは８０代の女性１人と年代、性別非公表の１人。