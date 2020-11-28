【速報】道検査分は４８人、２人死亡
居住地別では石狩管内２１人、十勝管内１１人、空知管内４人、胆振、日高管内各３人、オホーツク、釧路管内各２人、根室管内、札幌市各１人。
２８日までに亡くなったのは１００歳代と７０代の女性。
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