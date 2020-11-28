【札幌】道は２８日、新たに４８人が新型コロナウイルスに感染、２人が死亡したと発表した。

居住地別では石狩管内２１人、十勝管内１１人、空知管内４人、胆振、日高管内各３人、オホーツク、釧路管内各２人、根室管内、札幌市各１人。

２８日までに亡くなったのは１００歳代と７０代の女性。