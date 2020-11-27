【速報】旭川で３１人感染、道内の感染者２５２人
道内の２７日の感染確認は延べ２５２人となった。
市立函館保健所などは２７日、市消防職員と七飯養護学校の教職員を含む２...
道と札幌市、小樽市は２７日、新型コロナウイルスの感染確認者数を公表し...
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函館市西部地区を拠点に活動する合同会社箱バル不動産（末広町、蒲生寛之...
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【乙部】第５回臨時町議会が２７日、開かれた。人事院勧告に基づき、町職...
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深夜の本町でゆっくりと憩う 牛ダシスープが主役の締めの一杯 飲食店が...