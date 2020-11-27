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日本航空（ＪＡＬ）は２６日、使用機材整備のため、函館―丘珠間の１往復...
【札幌、旭川、小樽】札幌市は２６日、同市内で新たに１３７人が新型コロ...
【札幌】道は２６日、道検査分で新たに７４人の新型コロナウイルス感染者...
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【七飯】北国に伝わる伝統的な発酵食品のサケのいずしをつくる講習会が２...
新型コロナウイルス感染拡大を受け、函館市企業局交通部は２５日までに、...
函館市の工藤寿樹市長は２６日の定例記者会見で、宿泊料金の助成やグルメ...
大規保存修理工事中の国の重要文化財「遺愛学院本館」（函館市杉並町）の...
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道選挙管理委員会は２７日付の道公報で、道内の政党、政治団体から提出の...
函館西署（奈良敏明署長）と函館西高校（佐藤裕之校長）は２５日、犯罪の...
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スナップ・アイ／スポーツグラフ...
函館市本町のスナック「三・三」（金澤たまき店主）は２１日、札幌市在住...
○…国・特別史跡の五稜郭跡を電飾で飾る「五稜星の夢イルミネーション」...