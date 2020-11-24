この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
道は２４日、渡島管内で１人、桧山管内で１人が新型コロナウイルスに感染...
渡島保健所は２４日、管内の５０歳代女性から腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ...
【旭川】旭川市は２４日、新型コロナウイルスに感染していた７０代女性１...
【札幌】道と札幌市、小樽市は２４日、新型コロナウイルス感染者数を発表...
函館市は２３日、市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
市立函館保健所と市教委によると、３０代女性教員は１５日に３７度台の発...
「勤労感謝の日」の２３日、函館八幡宮（川見順春宮司）で、五穀豊穣への...
北海道東照宮（函館市陣川町８２、大谷仁秀宮司）で２３日、今年の五穀豊...
道などによると、２３日の道内の新型コロナウイルス新規感染者は２０６人...
【旭川】旭川市は２３日、新たに２２人が新型コロナウイルスに感染したと...
函館市本通２のフラメンコ教室「フラメンコ・ロルカ」（永倉麻貴代表）の...
道は２４日、渡島管内で１人、桧山管内で１人が新型コロナウイルスに感染...
渡島保健所は２４日、管内の５０歳代女性から腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ...
【旭川】旭川市は２４日、新型コロナウイルスに感染していた７０代女性１...
【上ノ国】第３回町議会臨時会が２４日、開かれた。人事院勧告に基づき、...
【七飯】第４回七飯町議会臨時会が２４日、開かれた。人事院勧告に基づき...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
【江差】江差町食生活改善推進協議会（渡辺寿子会長、会員１６人）はこの...