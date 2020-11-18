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新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行で患者の増加が懸念...
【七飯】冬の交通安全運動（２２日まで）に合わせ、函館中央署と七飯町、...
【札幌】道は１７日、渡島管内居住の２人が新型コロナウイルスに感染した...
青函フェリーは１７日、函館―青森間を運航するフェリー「あさかぜ５号」...
【旭川】旭川市は１７日、同市内で４人の新型コロナウイルス感染が確認さ...
市立函館保健所は１７日、市内在住の２０～４０代の男女７人が新型コロナ...
函館市は１７日、新たに市内居住の７人が新型コロナウイルスに感染したと...
【札幌】道と札幌市、小樽市は、１７日の新型コロナウイルス感染確認者を...
全国で新型コロナウイルス感染者が急増する中、函館市内でも１１月に入っ...
函館市は、高齢者の虐待・孤立防止を市民に啓発するパネル展を、２０日ま...
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〇…一般財団法人基礎力財団（東京）が実施する「国際標準...
【北斗】日本音楽文化振興会は１７日、日本管楽合奏コンテスト中学校Ｂ部...
道財務局の谷口真司局長（５４）が１７日、あいさつのため函館新聞社を訪...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２１日午前１０時から函館市総合福...
函館市松陰町の学習塾「個別指導Ｑ」（笠木誠塾長）が、今年９月に開かれ...
函館市教委はこのほど、市立小中学校の教員らを対象に生徒指導に役立てて...
函館市は、「女性に対する暴力をなくす運動期間」（１２～２５日）に合わ...
亀田南地区少年野球親睦会（和泉俊則会長）は１５日、本通公園野球グラウ...