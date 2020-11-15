道は１５日、渡島管内で２人、桧山管内の１人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は１５日、市内の店舗で新型コロナウイルス感染のクラスタ...
函館市は１５日、市内居住の３０代女性、２０代男性、４０代男性、３０代...
【江差】奥尻に行こう会（中川英雄会長代行）は７日、江差町新栄町の老人...
念法眞教函館念法寺（福田賢史住職）は８日、函館市の亀田港町会館、五島...
【札幌】道は１５日、道検査分で新たに渡島管内の２人、桧山管内の１人を...
全国の刑務所の受刑者らが製作した家具や日用品を販売する「刑務所作業製...
函館洋菓子協会（小川一彦会長）は１４日、函館短大付設調理製菓専門学校...
【八雲】１４日午前８時５０分ごろ、ＪＲ函館線黒岩駅に停車予定の午前８...
【札幌、旭川、小樽】札幌市は１４日、新たに１２４人の新型コロナウイル...
道は１５日、渡島管内で２人、桧山管内の１人が新型コロナウイルスに感染...
函館市文化・スポーツ振興財団は７日、市文学館で石川啄木講座「啄木の恩...
函館高専（伹野茂校長）はこのほど、同校で公開講座「レーザー加工機を使...
市立函館保健所は１５日、市内の店舗で新型コロナウイルス感染のクラスタ...
函館市選管事務局はこのほど、函館白百合学園高校（高橋眞理子校長）総合...
函館厚生院看護専門学校（中田智明学校長）でこのほど、戴帽式が行われた...
【旭川】旭川市は１５日、新たに１１人が新型コロナウイルスに感染したと...
函館市は１５日、市内居住の３０代女性、２０代男性、４０代男性、３０代...
【知内】町郷土資料館はこのほど、「第５回知内学のすすめ」を開いた。町...