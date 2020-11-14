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休日当番医１１月１５日

[ 休日当番医 ]

　◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 　【小　児　科】はぎさわ小...

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１１月１５日（日）のおくやみ

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インフル予防接種予約殺到、終了した医療機関も

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感染拡大で年賀会中止検討、出初め式は規模縮小へ　函館市

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「極めて憂慮すべき事態」感染予防への協力求める　道知事

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