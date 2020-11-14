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【札幌、旭川、小樽】札幌市は１４日、新たに１２４人の新型コロナウイル...
【札幌】道は１４日、道検査分として、新たに渡島管内の２人を含む計９９...
【森】１４日午前７時５０分ごろ、ＪＲ函館線森駅構内で、列車の進路を変...
市立函館保健所は１４日、市内居住の男性（年代、職業とも非公表）１人が...
海上保安庁函館航空基地の新任機動救難士、宝蔵聖也さん（２８）＝鹿児島...
新型コロナウイルスの感染者が道内を含む全国で急増する中、同時流行への...
【札幌】道内の神社６０７社を統括する北海道神社庁（札幌、芦原高穂庁長...
函館市高盛町会（尾形廣治会長）が今年度の「北海道犯罪のない安全で安心...
冬の交通安全運動（１３～２２日）の初日の１３日、函館市は函館西署など...
【旭川】旭川市は１３日、同市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感染...
【八雲】１４日午前８時５０分ごろ、ＪＲ函館線黒岩駅に停車予定の午前８...
【札幌、旭川、小樽】札幌市は１４日、新たに１２４人の新型コロナウイル...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】はぎさわ小...
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新型コロナウイルス感染者が道内で急拡大していることを受け、函館市など...