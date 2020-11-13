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函館市内のカー用品店などでは、マイカーの夏タイヤの冬タイヤへの交換が...
冬の降雪シーズンを前に、函館空港で６日「除雪慣熟訓練」が行われた。雪...
税に関する啓発活動「タックスフェア２０２０」（実行委主催）が１２日、...
気象庁によると、１２日午後５時５７分ころ、津軽海峡を震源地とする地震...
【旭川】旭川市は１２日、同市内で新型コロナウイルスに感染していた１人...
【上ノ国】桧山広域行政組合上ノ国消防署（久末健一署長）はこのほど、同...
【札幌】道は１２日、道検査分で５７人が新型コロナウイルスに感染したと...
市立函館保健所は１２日、市内居住の３０代男性１人と年齢、性別、職業非...
【札幌、小樽】札幌市は１２日、新たに１６４人が新型コロナウイルスに感...
日本航空（ＪＡＬ）が９月から運航している特別塗装機「アマビエジェット...
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北...
函館西（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦）...
大妻－岩見沢緑陵（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
函大有斗－北広島（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
【北斗】北海道新幹線札幌延伸の建設工事を進める鉄道建設・運輸施設整備...
【北斗】北斗市中野通で整備を進めていた市道「市役所通線」の延伸区間の...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日午後０時半から、函館北洋...
市立函館高校の１年生３人は８日、元町の焼きピロシキ専門店「まるたま小...
○…公益財団法人日本公衆電話会（本部・東京）は１１日、函館市教委に「...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１３日午...