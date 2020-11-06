【速報】函館市泊町、新浜町で震度３
▽震度２＝函館市美原、同市大森町、同市日ノ浜町、北斗市、知内町、木古内町、七飯町、森町、上ノ国町、厚沢部町▽震度１＝函館市川汲町、福島町、鹿部町、長万部町、江差町、乙部町
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