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【速報】函館市泊町、新浜町で震度３

　気象庁によると、６日午後５時５６分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、函館市泊町、同市新浜町で震度３などを観測した。震源の深さは約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は５・７と推定される。このほかの震度は次の通り。
　▽震度２＝函館市美原、同市大森町、同市日ノ浜町、北斗市、知内町、木古内町、七飯町、森町、上ノ国町、厚沢部町▽震度１＝函館市川汲町、福島町、鹿部町、長万部町、江差町、乙部町
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