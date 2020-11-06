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市立函館保健所は５日、函館市内で７０代女性、年代非公表の女性、１０歳...
ハートランドフェリーは５日、低気圧による荒天の影響で、奥尻発江差行き...
【札幌、旭川、小樽】札幌市は５日、同市内で新たに９３人が新型コロナウ...
【札幌】道は５日、道検査分で新たに１８人の新型コロナウイルス感染者を...
函館市は５日、市内在住の７０代女性（無職）、年代非公表の女性（従業員...
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昨年１２月、アフガニスタンで銃撃を受けて亡くなった中村哲医師（享年７...
市立函館保健所は４日、函館市内で７０代男性１人が新型コロナウイルスに...
北海道警備業協会函館支部（小林真樹支部長）は２日、函館市役所で「警備...
フードバンク道南協議会（廣部節子代表）は、ひとり親世帯や国民年金受給...
函館市中央図書館は５日、今年７月に「少年と犬」で第１６３回直木賞を受...
○…日本生命函館支社の社員やその家族ら約１００人が１０月３１日、恒例...
道と道弁護士会連合会は、犯罪被害者のための無料相談会を函館を含む全道...
函短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１０月３１日、同校で「函...
函館出身の作家、佐藤泰志（１９４９～９０年）の小説を原作とした映画「...
函館市在住の中村友子さん（７０）、金城公雄さん（７８）、三根範順さん...
市立函館高校（谷川敬一校長）の１年生３人は、函館市元町の焼きピロシキ...
「突発的な災害でも、ラジオからすぐに情報を伝えたい」と話すのは、ＦＭ...