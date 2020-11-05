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市立函館保健所は５日、函館市内で７０代女性、年代非公表の女性、１０歳...
【札幌、旭川、小樽】札幌市は５日、同市内で新たに９３人が新型コロナウ...
【札幌】道は５日、道検査分で新たに１８人の新型コロナウイルス感染者を...
函館市は５日、市内在住の７０代女性（無職）、年代非公表の女性（従業員...
【北斗】民宿おおの（向野２）に開設した子ども食堂「北斗夢☆食堂」が１...
昨年１２月、アフガニスタンで銃撃を受けて亡くなった中村哲医師（享年７...
市立函館保健所は４日、函館市内で７０代男性１人が新型コロナウイルスに...
ドラッグストア大手のサッポロドラッグストアー（本社・札幌）は４日、函...
渡島保健所は４日、管内の５０歳代女性から腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ＝...
ハートランドフェリーは４日、低気圧の接近の影響で江差発奥尻行きの１便...
【知内】町シニアドライバーズクラブ（加藤義喜会長）は２９日、中央公民...
市立函館保健所は５日、函館市内で７０代女性、年代非公表の女性、１０歳...
函館市民生委員連合会家庭児童福祉部会（若林憲章部会長）は１０月３０日...
ハートランドフェリーは５日、低気圧による荒天の影響で、奥尻発江差行き...
◇北斗市（６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇七飯町（６日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（大沼...
【厚沢部】館小学校（松村浩良校長、全校児童３４人）は１０月３０日、同...
函館市昭和２の幼稚園「ヒーローズインターナショナルスクール昭和校」に...
道教委は１０月３０日、今年度の放課後活動推進協議会（道南会場）を渡島...