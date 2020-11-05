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昨年１２月、アフガニスタンで銃撃を受けて亡くなった中村哲医師（享年７...
ドラッグストア大手のサッポロドラッグストアー（本社・札幌）は４日、函...
渡島保健所は４日、管内の５０歳代女性から腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ＝...
ハートランドフェリーは４日、低気圧の接近の影響で江差発奥尻行きの１便...
函館地方気象台は４日、函館で初雪を観測したと発表した。平年（１０月２...
【江差】江差地区安全運転管理者協会（前田憲男会長）と函館地方安全運転...
【鹿部】町地域おこし協力隊の野田春香さん（２７）がユーチューブチャン...
【札幌】札幌市は４日、同市内で新たに５１人が新型コロナウイルスに感染...
【札幌】道は４日、道検査分で、桧山管内の１人を含む２３人が新たに新型...
市立函館保健所は４日、函館市内で７０代男性１人が新型コロナウイルスに...
函館市教委は、市内の垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺...
来年３月に閉校となる函館五稜郭支援学校（田近憲二校長）は、７日に同校...
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「第３次はこだてげんきな子 食育プラン（函館市食育推進計画）」（２０...
道南地域の１６歳以下を対象とした「Ｕ－１６プログラミングコンテスト函...
テニスのＪＰＴＡジュニア・トーナメント北海道地区大会（日本プロテニス...
【北斗】函館バレーボール協会は１日、北斗市総合体育館で中学優秀選手の...
次世代新幹線の試験車両「ＡＬＦＡ－Ｘ（アルファエックス）」で先月、報...
函館音楽協会（宍戸雄一会長）の秋季定期演奏会が８日午後２時から、市民...