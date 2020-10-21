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【松前】野鳥の飛来地として知られる北海道最南端の白神岬周辺で、秋の風...
【北斗】北斗市健康センター・せせらぎ温泉（本町４）で２０日、この時期...
【札幌】道と札幌市、小樽市は２０日、道内で新たに３１人が新型コロナウ...
【札幌】道と札幌市は１８日、道内で合わせて１７人が新たに新型コロナウ...
９月５日～１０月３１日は道の「秋のヒグマ注意特別期間」。冬眠を控え、...
今月で開館４周年を迎えるはこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館...
市民団体「憲法９条 世界へ未来へ 函館連絡会」（函館９条連）は１８日...
１９日に移転開業する函館赤川郵便局（函館市美原４、寺田貴洋局長）で１...
【七飯】函館出身のシンガーソングライター、丸山友梨さん（２３）が、函...
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、新型コロナウイルス禍で展覧会など...
道南最大規模の書道団体、函館書藝社（高橋海堂会長）による「第６７回函...
函館大妻高校（池田延己校長）の家政科は６、２０の各日、同校で「ネイル...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は、市国際水産・海...
渡島総合振興局の若手職員プロジェクトチーム（リーダー・田中優太農務課...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木（函館市美原５、内藤厚子代表）」は...
○…青森県は１９日、県内の絶景スポットを海外の観光地に見立てて紹介す...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）は１日から、新たな専門外来「胃も...
ＪＡＬ（日本航空）が客室乗務員（ＣＡ）を地方に配置し、地域活性化に向...
ハンドボールの第５８回函館選手権大会（函館ハンドボール協会主催）がこ...