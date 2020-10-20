【札幌】道と札幌市、小樽市は２０日、道内で新たに３１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道内の感染確認者は延べ２５９０例（実人数２５６８人）となった。

札幌市は１６人で、１０代男性１人、２０代が男性１人、女性５人、３０代が男性３人、女性１人、６０代女性１人、８０代女性１人と年代性別非公表が３人。小樽市は２人で、１０代男性と年代性別非公表。

道検査分は釧路管内で１０人（２０代女性２人、３０代女性２人、４０代男性１人、５０代女性１人、７０代女性１人、８０代女性１人、９０代女性２人）、石狩管内１人（２０代女性）、後志管内２人（３０代男性、年代性別非公表）。