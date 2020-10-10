【札幌】道と札幌市、小樽市は１０日、道内で新たに２７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。うち札幌市は２０人で、接待を伴うススキノ地区の飲食店２軒と専門学校でクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。道内の累積患者数は２３４７例（実人数２３２５人）となった。

札幌の内訳は１０代男性３人、１０代女性２人、２０代男性３人、２０代女性３人、３０代男性３人、４０代男性１人、４０代女性１人、６０代男性１人、年代非公表の男性２人、年代性別非公表１人。

このほか、小樽で６０代女性１人の感染が確認。道検査分は３人で、石狩管内の２０代男性、２０代女性、後志管内の年代性別非公表１人。