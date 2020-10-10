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湯の川プリンスホテル渚亭（函館市湯川町１、河内昌貴社長）は６日、地域...
函館市消防本部は９日、北消防署で勤務する一般職の２０代男性職員を減給...
【札幌】道と札幌市、小樽市、旭川市は９日、道内で新たに２７人が新型コ...
【木古内】釜谷簡易郵便局（釜谷９５）に７日、疫病退散のご利益があると...
【札幌】電源開発（東京）が青森県大間町に建設中の大間原発について、函...
【札幌】道は、来年６月１３、１４の両日、道内で開催される「東京２０２...
全日空（ＡＮＡ）は８日、函館発羽田行きの１便を欠航し、１２１人に影響...
【旭川】旭川市は６日、市内の４人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
【江差】江差署管内で地域安全活動に尽力したとして、江差地区防犯協会長...
政府は１０日付で、警察官や消防士、自衛官ら危険性の高い業務に励み、社...
第１管区海上保安本部函館航空基地と桧山広域事務組合上ノ国消防署は６日...
○…ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は、１９...
道立函館美術館協議会の今年度第１回会合が９日、同館で開かれた。昨年度...
函館市町会連合会は１２日午前１０時から、市民会館小ホール（湯川町１）...
函館市内を中心に活躍するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、１１日...
来年３月で閉校となる函館稜北高校（田邊禎明校長、生徒１１４人）は９日...
日本大豆食品協会（函館、高村亨代表）は、１１日に函館市亀田町２０のマ...
「散歩で第二の心臓の脚を鍛え、心身ともに良い状態を保っている」と語る...
函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は、１１月２１日に市芸...