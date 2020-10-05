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函館地方気象台によると、北海道付近で発達する低気圧や上空に寒気が流れ...
【札幌】道と札幌市は５日、新型コロナウイルスの新規感染者を確認したと...
谷地頭町会（伊豆孝則会長）は４日、函館市青少年研修センター（ふるる函...
道南地域平和運動フォーラム（相澤弘司代表）は４日、はこだてグリーンプ...
東山町会（江頭進会長）と同町内を通る新外環状線東山大橋の工事を請け負...
【札幌】道と札幌市は４日、新型コロナウイルスの新規感染者を確認したと...
函館地方気象台によると、低気圧や前線を含む気圧の谷の影響で渡島・桧山...
函館中央署管内で交通安全に尽力した個人や団体、優良運転者に対する今年...
【札幌】道と札幌市は３日、新たに道発表分で６人、同市で１２人の新型コ...
函館中央交通安全協会戸井支部（久保田博司支部長）は９月２８日、交通安...
ハンドボールの第４５回日本リーグ男子、大崎電気対大同特殊鋼が４日夜、...
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◇北斗市（６日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （７日）...
【森】森町では秋の全国交通安全運動（９月２１～３０日）に合わせ、高齢...
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１９５３年９月に旧丸善石油（現・コスモ石油マーケティング株式会社）の...
【木古内】新幹線木古内駅活用推進協議会（会長・鈴木慎也木古内町長）は...