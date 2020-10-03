【札幌】道と札幌市は３日、新たに道発表分で６人、同市で１２人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。札幌市分８人が２０代。道発表分は石狩管内は１０歳未満の男児を含む３人、空知、胆振、日高管内で各１人。道内の累計感染者は延べ２１５９人（実人数２１３７人）。