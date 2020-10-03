函館中央署管内で交通安全に尽力した個人や団体、優良運転者に対する今年...
函館中央交通安全協会戸井支部（久保田博司支部長）は９月２８日、交通安...
ハセガワストア（本社・函館市、佐藤謙司社長）は９月３０日、函館中央署...
創立５周年を迎えた函館みなとライオンズクラブ（高橋公子会長）は９月２...
【厚沢部】北海道猟友会江差支部（工藤雄三郎支部長）と桧山振興局、桧山...
【札幌、小樽】道は２日、道検査分で新たに５人の新型コロナウイルス感染...
【札幌】札幌市は２日、同市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感染し...
函館市内の学生が古民家で共同生活を送りながら、さまざまな活動を進める...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１日、函館空港ビル１階ロビー...
ドリーム愛ランド事務局（三木洋子代表）は、新型コロナウイルス禍で実施...
渡島管内の小、中学生対象の「ものづくり・アイディア作品展（第６６回函...
函館中央署管内で交通安全に尽力した個人や団体、優良運転者に対する今年...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】すずき小児...
函館市文学館はこのほど、今年度第１回の「文学の夕べ」を開いた。同館の...
【札幌】道と札幌市は３日、新たに道発表分で６人、同市で１２人の新型コ...
今年度２回目の合同公開講座「函館学２０２０」がこのほど、函館高専で開...
函館中央交通安全協会戸井支部（久保田博司支部長）は９月２８日、交通安...
宮城県蔵王町の遠刈田中学校（高橋直人校長）の３年生１６人がこのほど、...
老人クラブ函館老松会（後藤美代子会長）は今年、創立６０周年を迎えた。...