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【速報】札幌で１３人、石狩管内２人、日高管内で１人感染

　【札幌】道と札幌市は３０日、道内で新たに１６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道内の感染確認者は延べ２１０７例（実人数２０８５人）となった。
　札幌市は１３人で、新たな感染者は男性が２０代２人、４０代１人、８０代１人、９０代１人、女性が１０代５人、４０代１人。年代性別非公表が２人。道検査分は石狩管内の６０代男性、１０代女性、日高管内の年代非公表の男性。
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