【速報】札幌で１３人、石狩管内２人、日高管内で１人感染
札幌市は１３人で、新たな感染者は男性が２０代２人、４０代１人、８０代１人、９０代１人、女性が１０代５人、４０代１人。年代性別非公表が２人。道検査分は石狩管内の６０代男性、１０代女性、日高管内の年代非公表の男性。
【乙部】町教委は１日午前８時半から、町公民館ロビーで写真パネル展「乙...
函館のコミュニティーラジオ局ＦＭいるか（８０・７メガヘルツ）は、ＡＩ...
道と損保ジャパンは２６日、函館運転免許試験場（函館市石川町）を会場に...
第一生命函館支社美原営業オフィス（澤中弓子オフィス長）は２６日、同支...
今年度の「函館空港消火救難救急医療総合訓練」が２９日、函館空港で行わ...
【八雲】八雲保健所は２９日、管内の８０代の女性１人が腸管出血性大腸菌...
【札幌】道は２９日、道検査分で５人の新型コロナウイルス感染者を新たに...
【木古内】町は１９日、木古内町萩山植樹祭を開いた。約４０人が参加し、...
【札幌】札幌市は２９日、同市内で新たに１１人が新型コロナウイルスに感...
北海道損害保険代理業協会函館支部（木村勇人支部長）は２８日、函館市美...
【松前】松前町小中一貫型学校「松前学園」はこのほど、松前町交流の里づ...
【知内】町は、先月２日から休業が続く町立こもれび温泉（町元町）につい...
矢田釣具店・道南釣り情報...
フィッシュランド登別店の常連が９月２３日、登別近郊ポイントでアキアジ...
函館港や鹿部港、椴法華港など道南の広範囲でサバが釣れている。サケは戸...
【札幌】道と札幌市は３０日、道内で新たに１６人が新型コロナウイルスに...
【乙部】町教委は１日午前８時半から、町公民館ロビーで写真パネル展「乙...
渡島半島の南東端に位置する恵山（６１８メートル）。初夏のツツジ、秋の...
食の歴史とともに歩む道南の老舗製麺会社 製麺会社「日の出製麺」は創業...