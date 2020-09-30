【札幌】道と札幌市は３０日、道内で新たに１６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道内の感染確認者は延べ２１０７例（実人数２０８５人）となった。

札幌市は１３人で、新たな感染者は男性が２０代２人、４０代１人、８０代１人、９０代１人、女性が１０代５人、４０代１人。年代性別非公表が２人。道検査分は石狩管内の６０代男性、１０代女性、日高管内の年代非公表の男性。