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今年度の「函館空港消火救難救急医療総合訓練」が２９日、函館空港で行わ...
【八雲】八雲保健所は２９日、管内の８０代の女性１人が腸管出血性大腸菌...
【札幌】道は２９日、道検査分で５人の新型コロナウイルス感染者を新たに...
【木古内】町は１９日、木古内町萩山植樹祭を開いた。約４０人が参加し、...
【札幌】札幌市は２９日、同市内で新たに１１人が新型コロナウイルスに感...
北海道損害保険代理業協会函館支部（木村勇人支部長）は２８日、函館市美...
休暇を兼ねて地方都市に一定期間滞在しながら働くワーケーションの支援事...
北海道トラック協会は２４日、函館市の青函フェリーターミナルと津軽海峡...
函館のコミュニティーラジオ局ＦＭいるか（８０・７メガヘルツ）は、ＡＩ...
函館高専（伹野茂校長）は２６日、女子中学生と家族が対象の「ガールズオ...
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小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長）は２９日、函館市、北斗...
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函館市 （１０月１日） 保健所地域...
サッカーの函館地区高校秋季新人大会（函館地区サッカー協会主催）最終日...
函館市スポーツ少年団少年野球東西地区と函館ＢＢＣは４日、オーシャンス...
◇９月・月例大会（２０日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子】...
最終回の平均視聴率は３２・７％。前シリーズには及ばなかったものの、近...