【札幌】札幌市は２７日、同市内で新たに１５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道内の累積患者数は２０５４例となった。

内訳は１０代女性２人、２０代男性６人、２０代女性１人、４０代男性２人、７０代男女各１人、年代非公表女性１人、年代性別非公表１人。