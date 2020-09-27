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【速報】札幌で１５人感染　新型コロナ

　【札幌】札幌市は２７日、同市内で新たに１５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道内の累積患者数は２０５４例となった。
　内訳は１０代女性２人、２０代男性６人、２０代女性１人、４０代男性２人、７０代男女各１人、年代非公表女性１人、年代性別非公表１人。
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