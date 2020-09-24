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日本航空（ＪＡＬ）は２３日、機材整備のため函館―丘珠間の１往復２便を...
【木古内】木古内署は２１日、秋の交通安全運動（２１～３０日）の開始に...
【上ノ国】町教委はこのほど、地域住民に重要文化財の旧笹浪家住宅を憩い...
【札幌、小樽】道と小樽市は２３日、道検査分と同市関係分でそれぞれ１人...
【札幌】札幌市は２３日、同市内で新たに１０人が新型コロナウイルスに感...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森はこのほど、同施設で「ネイ...
特殊詐欺被害を未然に防いだとして、函館西署（奈良敏明署長）は１６日、...
毎年９月は「船員労働安全衛生月間」。道運輸局は今年度、新型コロナウイ...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１９、２０の両日、函館朝市え...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２６日午前１０時から、「オンライン...
函館市企業局は２３日までに、事務事業・組織機構の見直しに伴い来年度に...
９月の４連休（１９～２２日）の函館・道南の観光地は、コロナ禍以前を感...
【知内】フルーツを感じる飲み口で人気の日本酒「純米吟醸ましろ」の原材...
函館市が今年度、公募プロポーザルで民間事業者への売却を予定する旧ロシ...
市内の商業施設で発生した強盗致傷事件で、容疑者を取り押さえ逮捕に貢献...
函館中部高校（佐竹卓校長）は２３日、同校で１年生が６月に七飯町大沼地...
道教委と電気工事業の日東電気工事（函館市昭和４、土谷禎宏社長）は２３...
サッカーの第９回全道シニア７０オープン大会（北海道サッカー協会、北海...
千代台公園トライアスロン記録会（函館市文化・スポーツ振興財団主催）が...
敬老の日が過ぎたが、６５歳以上の、いわゆる高齢の就業者（率）が年々増...