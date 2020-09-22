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道と札幌市、小樽市は２２日、新型コロナウイルスの陽性者を新たに計７人...
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【江差】江差町交通安全運動推進協議会（会長・照井誉之介江差町長）など...
【札幌】今年度の道社会貢献賞と食品衛生優良店舗がこのほど発表され、道...
函館市教委は、テーオーデパート（梁川町１０）６階特設会場で企画展「世...
国連が定める「国際平和デー」の２１日、函館護国神社（大橋幸生宮司）で...
秋の４連休３日目の２１日、函館市のベイエリアは好天に恵まれ、道内外か...
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【札幌】道と札幌市は２１日、道内に住む８０代男性１人が死亡し、道内で...
少子高齢化が進む函館市では、６５歳以上の老年人口の割合が年々高まって...
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函館市は１８日、ひとり親家庭を対象にした合同企業説明会をホテル函館ロ...
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ゲームエンジン「Ｕｎｉｔｙ（ユニティ）」で制作したゲーム作品の発表会...