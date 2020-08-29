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７年８カ月におよぶ歴代最長政権を築き上げた安倍晋三首相が任期途中での...
函館地方気象台によると、２９日夜にかけて前線が南下し、３０日に別の低...
【森】森水産加工業協同組合は２７日、町内の幼稚園と小中学校に非接触型...
【札幌、旭川】札幌市は２８日、市内で７人が新型コロナウイルスに感染し...
【恵庭】２８日午前１１時４５分ごろ、ＪＲ千歳線恵庭―恵み野間の踏切で...
【札幌】道は２８日、道調査分で新たに７人が新型コロナウイルスに感染し...
【八雲】八雲保健所は２８日午前１０時、食中毒警報を発令した。３１日ま...
札幌管区気象台は２７日、道内の向こう１カ月（２９日～９月２８日）の天...
【札幌】今年度の北海道戦没者追悼式（道主催）が２６日、道立総合体育セ...
函館市の町会の在り方や活性化策を検討する会議が２７日、市役所で開かれ...
国道の清掃や美化活動などに尽力した個人、団体をたたえる道開発局の今年...
函館市都市計画審議会（佐々木恵一会長）は２８日、今年２回目の会合を市...
桔梗ハイヤー（函館市桔梗３、横田貴之社長）は２８日、函館市内から七飯...
９月１０日からオーシャンスタジアムで始まる第７３回秋季北海道高校野球...
安倍晋三首相が２８日、持病の潰瘍性大腸炎が再発したことを要因に辞任を...
高校野球の秋季大会が８月の独自大会と同様に無観客で開催されることが決...
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〇…大林道路北海道支店函館営業所（犬飼雄二所長）はこのほど、地域貢献...
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