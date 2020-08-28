この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【森】森水産加工業協同組合は２７日、町内の幼稚園と小中学校に非接触型...
【札幌、旭川】札幌市は２８日、市内で７人が新型コロナウイルスに感染し...
【恵庭】２８日午前１１時４５分ごろ、ＪＲ千歳線恵庭―恵み野間の踏切で...
【札幌】道は２８日、道調査分で新たに７人が新型コロナウイルスに感染し...
【八雲】八雲保健所は２８日午前１０時、食中毒警報を発令した。３１日ま...
札幌管区気象台は２７日、道内の向こう１カ月（２９日～９月２８日）の天...
【札幌】今年度の北海道戦没者追悼式（道主催）が２６日、道立総合体育セ...
２７日の渡島・桧山地方は前日に続き晴れて暖かい空気が流れ込んだ影響で...
【江差】江差保健所は２７日、管内で水痘（水ぼうそう）が流行していると...
全日空（ＡＮＡ）は２７日、機材故障のため、函館―新千歳間の１往復２便...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木（内藤厚子代表理事）主催の「第２回...
函館地方気象台によると、２９日夜にかけて前線が南下し、３０日に別の低...
函館市議会は２８日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第３回定...
【森】森水産加工業協同組合は２７日、町内の幼稚園と小中学校に非接触型...
◇第８回つぐみ会パークゴルフ大会（１３日、七飯町パークゴルフ場） ...
【北斗】第一生命保険函館支社東部営業オフィス（小辻みちよ、前田勇樹オ...
【札幌、旭川】札幌市は２８日、市内で７人が新型コロナウイルスに感染し...
【江差】町教委社会教育課地域文化係は３０日午前１０時から、町郷土資料...