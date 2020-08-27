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函館中央署（上野泰広署長）は２５日、七飯町上藤城の会社員、荒川賢（さ...
エア・ドゥは２６日、機材トラブルのため、函館発羽田行きの１便を欠航し...
北斗市在住のフルート奏者、水上知歩さんと同市在住のピアニスト、桜田佳...
北海道付近が高気圧に覆われたことや、南から暖かい空気が入り込んだ影響...
【木古内】長年にわたり嘱託警察犬指導手として警察の捜査、行方不明者の...
道と札幌市、小樽市は２６日、道内で計７人が新型コロナウイルスに感染し...
【上ノ国】南北海道考古学情報交換会（野村祐一代表）は２３日、史跡上之...
八雲保健所は２６日、同保健所管内に食中毒警報を発令した。最高気温２８...
【七飯】大沼国定公園内の遊歩道で、沼から上がってきたカルガモの親子が...
歌手の物部彩花さん（東京）が中心となり、東京、函館、青森の３カ所から...
訪問鍼灸マッサージや福祉用具事業をはじめ、２０１６年から障害児支援を...
【鹿部、七飯】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」は、循環型農...
市立函館、渡島、江差の各保健所は２７日午前、食中毒警報を発令した。日...
函館市病院局は２６日、市立３病院（函館、恵山、南茅部）の今年度４～６...
函館中央署（上野泰広署長）は２５日、七飯町上藤城の会社員、荒川賢（さ...
エア・ドゥは２６日、機材トラブルのため、函館発羽田行きの１便を欠航し...
道立函館高等技術専門学院（桔梗町４３５、鈴木一弘学院長）は、９月６日...
北斗市在住のフルート奏者、水上知歩さんと同市在住のピアニスト、桜田佳...
市立函館高校（谷川敬一校長）は２５日、同校で２年生による「プレゼンテ...
魚などの養殖技術の確立に向け、関係者が議論する「函館市魚類等養殖推進...