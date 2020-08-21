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札幌管区気象台は２０日、道内の向こう１カ月（２２日～９月２１日）の天...
日本航空（ＪＡＬ）は２０日、奥尻空港の視界不良のため、函館―奥尻間の...
札幌市は２０日、市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
道は２０日、空知管内の年齢、性別非公表の１人が新たに新型コロナウイル...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森は８、９の両日、「親子ふれ...
江差保健所は２０日、同保健所管内に食中毒警報を発令した。直前２日間の...
五稜郭タワーアトリウムで１９日、夜に咲き、朝にしぼむ花「月下美人」の...
新型コロナウイルスの全国的な感染再拡大を受け、面会制限を緩和していた...
函館市美原１の写真館「スタジオアオヤマ」（青山隆社長）は、世界文化遺...
北海道付近に暖かい空気が入り込んだ影響で、１９日の渡島・桧山地方は気...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は、２７日午後１時半から、函館朗読紀行...
○…北斗市建友会（永井謙二会長）は１８日、創立４０周年を記念し、市に...
【木古内】新幹線木古内駅活用推進協議会（会長・鈴木慎也木古内町長）は...
テイクアウト専門店「へいちきん」（清水千明店長）が１９日、電車通沿い...
函館土地家屋調査士会（杉村久哉会長）は１９日、医療従事者の今後の活動...
【七飯】町大沼町のキャンプ場「ＢＥＹＯＮＤ ＶＩＬＬＡＧＥ（ビヤンド...
函館市社会福祉協議会（市社協）は９月１８日午前１０時から、花びしホテ...
函館市は、高校生に地元企業の魅力を知ってもらおうと昨年から行っている...
函館市は２０日、応援したい自治体に寄付ができる「ふるさと納税」制度に...
函館市は、４０～７４歳の国民健康保険加入者を対象に毎年６月から３月ま...