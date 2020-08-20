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札幌市は２０日、市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
道は２０日、空知管内の年齢、性別非公表の１人が新たに新型コロナウイル...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森は８、９の両日、「親子ふれ...
江差保健所は２０日、同保健所管内に食中毒警報を発令した。直前２日間の...
五稜郭タワーアトリウムで１９日、夜に咲き、朝にしぼむ花「月下美人」の...
新型コロナウイルスの全国的な感染再拡大を受け、面会制限を緩和していた...
函館市美原１の写真館「スタジオアオヤマ」（青山隆社長）は、世界文化遺...
北海道付近に暖かい空気が入り込んだ影響で、１９日の渡島・桧山地方は気...
日本航空（ＪＡＬ）は１９日、機材トラブルのため、奥尻発函館行きの１便...
【小樽】小樽市は１９日、市内の２０代女性１人が新型コロナウイルスに感...
函館スイーツ推進協議会（若山直会長）は、縄文をテーマにした「函館縄文...
日本航空（ＪＡＬ）は２０日、奥尻空港の視界不良のため、函館―奥尻間の...
【上ノ国】町は２０日、町役場で開かれた全員協議会で、国の新型コロナウ...
◇北斗市（２１日）▽夏季季節展「戦争と平和展」（市郷土資料館特別展示...
◇北斗市（２１日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
【北斗】上磯郡漁協上磯支所と市が実施した海産物の宅配特別販売が終了し...
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