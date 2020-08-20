道は２０日、空知管内の年齢、性別非公表の１人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。

また、小樽市は同日、小樽市立病院の入院患者、看護師ら職員計１６人の感染を確認し、クラスター（感染者集団）が発生したと発表した。前日に同病院の２０代の女性職員の感染が判明しており、感染者数は現時点で１７人（職員７人、患者１０人）となっている。