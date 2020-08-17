この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【札幌】札幌市は１７日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館、渡島、八雲、江差の各保健所は１７日、管内に食中毒警報を発令...
【千歳】１７日午前６時１５分ごろ、ＪＲ千歳線千歳駅で人身事故が発生し...
函館市、道警函館方面本部などは１６日、二輪車（バイク）による交通安全...
札幌市は１６日、新たに８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。...
７５回目の終戦の日を迎えた１５日、函館市内では今年も平和を考える催し...
函館市連合遺族会（浜野幸子会長）は１５日、函館護国神社（函館市青柳町...
【北斗】お盆を道南の古里や行楽地で過ごした人たちのＵターンが１５日に...
函館八幡宮（函館市谷地頭町、川見順春宮司）は１５日、今年の例祭を本殿...
【乙部】約４０年前から、お盆の帰省時期に合わせて開催している町の成人...
道議会経済委員会（松山丈史委員長）は、２７日午後５時から函館国際ホテ...
函館市は１７日、今年度の「市民パークゴルフ大会」と「２０２０道南チャ...
函館市内の小中学校で１７日、２学期の授業が始まった。新型コロナウイル...
【江差】函館市のフリーカメラマン、田村昌弘さんの「２０１９姥神大神宮...
◇北斗市（１８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９日...
【札幌】札幌市は１７日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染...
■函館市松川町で住居侵入 函館西署によると、１５日午後９時４０分ごろ...