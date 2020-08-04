【札幌】札幌市は４日、同市内で新たに８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道も空知管内で２人の感染を確認した。道内の累計感染者は延べ１４８８人（実人数１４６９人）となった。

札幌市によると、新たに感染が分かったのは、女性が１０代１人、２０代２人、３０代１人、６０代１人、年代非公表１人、男性は６０代２人。

道によると、空知管内では、性別非公表の２０代と年代・性別ともに非公表の１人の感染が明らかとなった。