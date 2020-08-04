【速報】札幌で８人、空知で２人感染
札幌市によると、新たに感染が分かったのは、女性が１０代１人、２０代２人、３０代１人、６０代１人、年代非公表１人、男性は６０代２人。
道によると、空知管内では、性別非公表の２０代と年代・性別ともに非公表の１人の感染が明らかとなった。
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