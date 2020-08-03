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北方領土復帰期成同盟渡島地方支部（村上幸輝支部長）は３日、函館市役所...
函館地方気象台によると、北海道地方の大気が非常に不安定になるため、渡...
【札幌】札幌市は３日、市内で２１人が新たに新型コロナウイルスに感染し...
【札幌、小樽】道は３日、後志管内で２０代女性１人が新型コロナウイルス...
江差保健所は３日午前１０時、同保健所管内に食中毒警報を発令した。 ...
函館山のつつじ山駐車場から千畳敷ヘ向かう途中や入江山の日当たりの良い...
【七飯】夏休みが始まり本格的な行楽シーズンを迎えた１日、道の駅「なな...
【七飯】町大沼町の飲料水製造会社「ワッズ」（本井晃一社長）と七飯町は...
【札幌】道と札幌市は２日、札幌市内で８人、石狩管内で１人が新たに新型...
【乙部】町教委と道南うみ街信金乙部支店（鈴木智之支店長）、豊浜郵便局...
北方領土復帰期成同盟渡島地方支部（村上幸輝支部長）は３日、函館市役所...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は３日、函館朝市ひろばで子ども...
日本航空（ＪＡＬ）は３日、機材点検のため、函館―丘珠間の２往復４便を...
水産物販売のマルハ信幸水産（函館市金堀町、松浦正和社長）は７月１７日...
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