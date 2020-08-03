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函館山のつつじ山駐車場から千畳敷ヘ向かう途中や入江山の日当たりの良い...
【七飯】夏休みが始まり本格的な行楽シーズンを迎えた１日、道の駅「なな...
【七飯】町大沼町の飲料水製造会社「ワッズ」（本井晃一社長）と七飯町は...
【札幌】道と札幌市は２日、札幌市内で８人、石狩管内で１人が新たに新型...
【乙部】町教委と道南うみ街信金乙部支店（鈴木智之支店長）、豊浜郵便局...
新型コロナウイルス感染拡大防止のためにマスク着用が広がっていることで...
函館山の南西に位置する入江山（２９１メートル）では、早くも秋の七草の...
１日午後５時４５分ごろ、ＪＲ函館駅構内で、函館発札幌行き特急北斗２１...
道警函館方面本部は１日、警察と連携し、少年の居場所づくりや非行防止の...
【札幌、小樽】道は３日、後志管内で２０代女性１人が新型コロナウイルス...
江差保健所は３日午前１０時、同保健所管内に食中毒警報を発令した。 ...
【知内】知内小学校（樫野人範校長、児童１１９人）はこのほど、首都圏に...
「Ｆ‐ＣＯＮ」（光冷暖システム）と「健康雑貨」の販売を行う北斗市の健...
夫婦で築いた庭に笑顔を咲かせ 愛犬と一緒にほっと一息 東京からＵター...
訪問介護の役割 ～介護保険制度の本質「自立支援」を理解して～ 訪問...
夏季北海道大会南北海道大会第１日（８月３日）１回戦 札幌円山球場知内―...
【厚沢部】厚沢部商工会青年部（山下礼部長）は「あっさぶメークイン」の...
遺愛女子高校吹奏楽局（小松麗依奈局長）の第３０回定期演奏会（同局ＯＧ...